ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل
السفير عبد الرحيم الفرا
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن الرئيس محمود عباس، سيحث الدول الأوروبية، خلال اجتماعه مع الوزراء الأوروبيين في بروكسل يوم الاثنين المقبل، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح الفرا، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الخميس، أن الرئيس سيجتمع بداية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيدريكا موغريني، قبل لقائه الذي يمتد لنحو ساعتين مع الوزراء الـ 28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الفرا، أن الرئيس سيتطرق في كلمته أمام الوزراء إلى مجمل التطورات، خاصة فيما يتعلق بموضوع القدس والقرار الامريكي بالخصوص، وسيشكر الدول الأوروبية على مواقفها الرافضة لقرار ترامب.

وأوضح، أن الرئيس عباس سيحث الدول الأوروبية على المضي قدماً والخروج من خانة الرفض والإدانة إلى سياسة أكثر واقعية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الفرا، إلى أن الرئيس سيجيب بعد كلمته على أسئلة يوجهها له الوزراء الأوروبيون في مختلف الموضوعات السياسية بما يشمل موضوع القدس، وقرارات المجلس المركزي الأخيرة والمصالحة وغيرها.

ولفت سفير فلسطين إلى أن الرئيس عباس، سيناقش مع الوزراء الأوروبيين مواضيع مهمة من بينها إتمام الشراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وقال الفرا: إن اجتماع المانحين المقرر في 31 من كانون الثاني/يناير الجاري في المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيحمل طابعاً سياسياً، ويؤكد على أهمية العمل من أجل الحفاظ على حل الدولتين، كما يناقش دعم تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة.

وأضاف، أن الاجتماع الذي يأتي بدعوة من موغريني والنرويج هو اجتماع استثنائي، وسيعقد على مستوى وزراء الخارجية، وقد دعي لحضوره وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا، إضافة إلى توجيه دعوات لعدة دول عربية بينها مصر والأردن والسعودية والمغرب.

وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن موضوع تقليص أو تجميد الدعم الامريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، سيكون مطروحاً للبحث في هذا الاجتماع.

ولفت إلى اتصالات أمريكية فرنسية حول قرار تقليص أو تجميد مساعدات واشنطن لوكالة (أونروا).

أخبار ذات صلة

الاحتلال يطلق النار على سيارة بزعم محاولتها دهس جنود عند حاجز قلنديا

الاحتلال يطلق النار على سيارة بزعم محاولتها دهس جنود عند حاجز قلنديا

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للنفق المستهدف جنوب رفح

فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للنفق المستهدف جنوب رفح

فيديو: الحساينة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: لم نتلقَ أموالاً للإعمار منذ عام كامل

فيديو: الحساينة لـ"دنيا الوطن": لم نتلقَ أموالاً للإعمار منذ عام كامل

صورة: الفيفا يهنئ المنتخب الفدائي لتقدمه للمركز الـ 75

صورة: الفيفا يهنئ المنتخب الفدائي لتقدمه للمركز الـ 75

وزير العدل: ولاية الرئيس مستمرة بموجب القانون ولا تنتهي إلا بثلاث حالات

وزير العدل: ولاية الرئيس مستمرة بموجب القانون ولا تنتهي إلا بثلاث حالات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

لبحث عملية التسوية.. المبعوث الروسي للسلام يزور فلسطين وإسرائيل

لبحث عملية التسوية.. المبعوث الروسي للسلام يزور فلسطين وإسرائيل

إتلاف كمية دهان ومستلزماته منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم

إتلاف كمية دهان ومستلزماته منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم

عربي

مصر تُرسل وحدتي شرطة إلى دارفور والكونغو

مصر تُرسل وحدتي شرطة إلى دارفور والكونغو

الإمارات تقدم مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر

الإمارات تقدم مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر

دمشق تهدد أنقرة: مستعدون لتدمير الأهداف الجوية التركية

دمشق تهدد أنقرة: مستعدون لتدمير الأهداف الجوية التركية

قناة مصرية: السيسي يكلف &#34;عباس كامل&#34; برئاسة المخابرات العامة

قناة مصرية: السيسي يكلف "عباس كامل" برئاسة المخابرات العامة

منوعات

كيم كارداشيان &#34;ترفس النعمة&#34; وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

كيم كارداشيان "ترفس النعمة" وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎

مرض نادر وخطير يُهدد الممثلة التركية الحسناء ​أسلي أنفر​

مرض نادر وخطير يُهدد الممثلة التركية الحسناء ​أسلي أنفر​

صورة صادمة لميس حمدان .. كما لم تُشاهدوها من قبل

صورة صادمة لميس حمدان .. كما لم تُشاهدوها من قبل