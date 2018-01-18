صورة: الفيفا يهنئ المنتخب الفدائي لتقدمه للمركز الـ 75

خاص دنيا الوطنهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المنتخب الفلسطيني، بتقدمه للمركز الـ 75 في التصنيف السنوي للمؤسسة الدولية.جاء ذلك، من خلال تغريدة للاتحاد الدولي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك مساء اليوم الخميس.