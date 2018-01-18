الرئيسية
دنيا الرأي
الإستفتاء
أعلن معنا
راسلنا
المزيد
شؤون فلسطينية
محليات
آراء
عربي
دولي
مال وأعمال
English
شؤون فلسطينية
صورة: الفيفا يهنئ المنتخب الفدائي لتقدمه للمركز الـ 75
2018-01-18
المنتخب الفدائي
مشاركة
خاص دنيا الوطن
هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المنتخب الفلسطيني، بتقدمه للمركز الـ 75 في التصنيف السنوي للمؤسسة الدولية.
جاء ذلك، من خلال تغريدة للاتحاد الدولي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك مساء اليوم الخميس.
مشاركة
أخبار ذات صلة
الاحتلال يطلق النار على سيارة بزعم محاولتها دهس جنود عند حاجز قلنديا
ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل
صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي
فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للنفق المستهدف جنوب رفح
فيديو: الحساينة لـ"دنيا الوطن": لم نتلقَ أموالاً للإعمار منذ عام كامل
وزير العدل: ولاية الرئيس مستمرة بموجب القانون ولا تنتهي إلا بثلاث حالات
التعليقات
الدنيا حكايات
دولة فلسطينية في غزة
شؤون فلسطينية
ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل
صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي
لبحث عملية التسوية.. المبعوث الروسي للسلام يزور فلسطين وإسرائيل
إتلاف كمية دهان ومستلزماته منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم
عربي
مصر تُرسل وحدتي شرطة إلى دارفور والكونغو
الإمارات تقدم مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر
دمشق تهدد أنقرة: مستعدون لتدمير الأهداف الجوية التركية
قناة مصرية: السيسي يكلف "عباس كامل" برئاسة المخابرات العامة
منوعات
كيم كارداشيان "ترفس النعمة" وترفض 5 مليون دولار والسبب؟
علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها
مرض نادر وخطير يُهدد الممثلة التركية الحسناء أسلي أنفر
صورة صادمة لميس حمدان .. كما لم تُشاهدوها من قبل