لبحث عملية التسوية.. المبعوث الروسي للسلام يزور فلسطين وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

زار مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص إلى التسوية في الشرق الأوسط، سيرغي فيرشينين، بزيارة إلى المنطقة، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.



وقالت الخارجية الروسية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، إن فرشينين الذي يترأس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوزارة، "زار في 16 و17 كانون الثاني/ يناير إسرائيل وفلسطين، كما شارك في اجتماع لممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".



وأضاف البيان، أن فرشينين التقى في إسرائيل الوكيل الأول للمدير العام للخارجية الإسرائيلية يعلون أوشبيز، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي أرنا ميزراحي، فيما التقى في فلسطين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.



وسبق، أن صرح دبلوماسي من الأمم المتحدة لوكالة إنترفاكس، بأن ممثلي الرباعية الدولية، قد اتفقوا خلال لقائهم، على مواصلة الاتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين، كما اتفقوا على عقد لقاء دوري جديد.