سيول: المباحثات مع كوريا الشمالية فرصة ينبغي الاستفادة منها بأفضل شكل

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ - وا، أن بلادها تنظر إلى المباحثات مع كوريا الشمالية كفرصة، مؤكدة أنه "ينبغي علينا الاستفادة من هذه الفرصة بأفضل شكل".



وأضافت الوزيرة، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية: "أعتقد إننا نتفهم كوريا الشمالية بشكل أفضل من خلال عملنا على ذلك لعشرات السنين، وإجراء سلسلة من اللقاءات بين الجانبين أحياناً".



وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية وحلفاءها يقفون جنباً إلى جنب من أجل تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، لافتةً إلى أن بلادها ترغب بإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية.



ويجري البلدان مباحثات بقرية "بانمونجوم" الحدودية التي وقّع فيها اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية (1950 – 1953).



وأول أمس الثلاثاء اتفق مسؤولي الكوريتين على مشاركة الفرق الرياضية للبلدين تحت راية واحدة في الأولمبياد الشتوي الشهر المقبل، وتشكيل فريق هوكي نسائي مشترك.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الأولمبياد الشتوية في بيونغ تشانغ خلال الفترة ما بين 9 و25 شباط/فبراير المقبل، وسط أجواء يخيم عليها التوتر الشديد في شبه الجزيرة الكورية حول برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.