الخارجية الروسية لواشنطن: التزموا بالقرارات الأممية بشأن كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي تجاه كوريا الشمالية، مطالبةً الولايات المتحدة بأن تحذو حذوها على هذا الصعيد.



وأوضحت الوزارة، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الانتهاكات الروسية المزعومة لقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه كوريا الشمالية، باطلة ولا أساس لها من الصحة".



وكان تيلرسون، قد اعتبر أن عدم التزام موسكو الكامل بالعقوبات الأممية المفروضة على بيونغ يانغ، يتجلى "في قطاع الوقود وبعض المجالات الأخرى المحتملة" دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية.