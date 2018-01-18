مصر تُرسل وحدتي شرطة إلى دارفور والكونغو

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، موافقته إرسال وحدتي شرطة إلى الكونغو الديمقراطية ودارفور لتحلان محل وحدتين منتهية مأموريتهما تقرر إعادتهما إلى البلاد خلال كانون ثاني/يناير الجاري.



والتقى قائد قوات الأمن المركزي ضباط وأفراد الوحدتين وتم استعراض كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت لاستكمال استعداد الوحدتين للسفر، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



كما بحث مع قيادة الوحدتين والمعنيين، جملة من المواضيع المتعلقة بمهمة القوات وفق المهام والاختصاصات الموكلة إليها من الأمم المتحدة وخطط التدريب ورعاية القوات التي يجب اتباعها طوال مدة المهمة والإعداد البدني والمهاري.



ونقل لأفراد الوحدتين تحيات وزير الداخلية وأوصاهم بالالتزام والانضباط والمظهر المشرف باعتبارهم سفراء لبلادهم في الخارج.



يذكر أن مصر تشارك ضمن قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي بدأت في 30 نوفمبر 1999.