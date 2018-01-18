إتلاف كمية دهان ومستلزماته منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم







رام الله - دنيا الوطنأتلفت لجنة السلامة العامة (الضابطة الجمركية، والاقتصاد الوطني) اليوم، كمية من مستلزمات دهان منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه بناء على معلومات استخبارية عن وجود كمية من مستلزمات دهان منتهية الصلاحية في إحدى المحلات التجارية في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، تحركت طواقم الضابطة الجمركية، ومديريه الاقتصاد الوطني على الفورإلى المكان وأثناء الفحص والتفتيش تم ضبط (1428) علبة مواد مزيل دهان وسيليكون ومواد عزل (كلكل) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وبناء عليه تم إتلاف الكمية واستكمال الإجراءات اللازمة.