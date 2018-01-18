الإمارات تقدم مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر

رام الله - دنيا الوطن

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرتي إحاطة لرئيسي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق باعتراض مقاتلات قطرية طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا في طريقهما إلى البحرين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.



وأوضحت الوكالة أن الإمارات قدمت "مذكرتي إحاطة لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تعريض قطر حياة مدنيين للخطر باعتراض مقاتلاتها طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دوليا إلى البحرين".



وأظهرت بيانات الرادار التابع لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية كيف اعترضت الطائرتان الحربيتان التابعتان لقطر الطائرتين الإماراتيتين اللتين كانتا في طريقهما إلى مملكة البحرين.



ونوهت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن "الرحلات الجوية المغادرة من مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة والمتوجهة إلى مطار البحرين الدولي تتبع مسارات جوية معتمدة من قبل منظمات الطيران المدني الدولي وتلك المسارات منشورة في الخرائط ودليل معلومات الطيران في كلا الدولتين".