دمشق تهدد أنقرة: مستعدون لتدمير الأهداف الجوية التركية

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الدفاعات الجوية السورية مستعدة لتدمير أي أهداف جوية تركية في حال شنت طائراتها أي هجوم، وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية.



وأضاف المقداد: "نحذر القيادة التركية أنه في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة عفرين، فإن ذلك سيعتبر عملاً عدوانياً من قبل الجيش التركي على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية طبقاً للقانون الدولي المعروف لدى الجانب التركي".



وتابع المقداد: "ننبه إلى أن قوات الدفاع الجوية السورية استعادت قوتها الكاملة وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في سماء الجمهورية العربية السورية وهذا يعني أنه في حال اعتداء الطيران التركي على سوريا فيجب عليه ألا يعتبر نفسه في نزهة".



وأكمل: "أؤكد وأرجو أن يسمع الأتراك جيدا وأن تصل هذه الرسالة بشكل واضح لكل من يهمه الأمر أن عفرين خاصة والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من الجمهورية العربية السورية كانت منذ الأزل وستبقى أرضا عربية سورية".



وأفادت وسائل إعلام تركية، صباح الخميس، بأن الجيش التركي رفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا إلى أعلى مستوى.



وقام الجيش التركي بإزالة إجزاء من الجدار الحدودي في 12 نقطة على الحدود التركية مع عفرين السورية.



ويأتي ذلك تزامناً مع إفادات من نشطاء في الداخل السوري، قالوا إن الجيش التركي والجيش الحر قصفوا في ساعات الليل المتأخر مواقع للمسلحين الأكراد في عفرين.