البرازيل تسلم إسرائيل مستوطناً هرب بعد قتل فلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن البرازيل سلمت لإسرائيل، أمس الأربعاء، المستوطن يهوشواع اليتسور من (افرات)، الذي هرب من البلاد قبل 12 عاما، بعد ادانته بقتل فلسطيني. وسيتم اليوم احضار اليتسور الى المحكمة لتمديد اعتقاله.



وأدين اليتسور في عام 2005، بقتل المواطن الفلسطيني صايل اشتية في 2004، بالقرب من حاجز بيت فوريك، باتجاه مستوطنة ألون موريه.



وحسب لائحة الاتهام فقد خرج اليتسور من سيارته وهو يحمل بندقية ام-16، وامر اشتيه بالتوقف، ثم أطلق النار عليه من مسافة قصيرة وقتله. وكان اشتية يقود سيارة ترانزيت، عندما اقترب منه اليتسور ووجه السلاح الى وجهه.



وبحسب أحد الركاب في السيارة، فقد أطلق إليتسور النار عندما خفف اشتية من سرعة السيارة وسافر بسرعة 20 كيلومترا في الساعة، وقبل أن يتمكن اشتية من فتح النافذة ومحاولة التحدث إليه، اطلق اليتسور النار عليه.



وادعى اليتسور خلال محاكمته انه شاهد سيارة مليئة بالعرب، اجتازت المكان وسافرت بسرعة كبيرة على طريق ترابي، وهذا الأمر مشبوه في نظره.



وقال: "اذا كان قد التف على الحاجز فلديه سبب. كان يمكن ان يكون مسلحا ويرتكب عملية. انهم يضبطون الكثير مع حزامات ناسفة". وادعى انه أشار للسيارة بالتوقف، لكن السائق زاد من سرعتها مقابله. وحسب زعمه "لقد جاءت السيارة كالصاروخ".



وادعى انه لم يكن امامه أي مهرب فوجه سلاحه نحو السيارة وأطلق النار "من اجل ابعاد الخطر عن حياتي.. لقد جاء لدهسي، لقتلي. لم يكن لدي مجال للتفكير او التخطيط". لكن القاضي روزين رفض ادعاءات المتهم بالدفاع عن نفسه، وقال ان "إفادات ركاب السيارة تثبت ان المتهم أطلق النار على السائق من دون أي مبرر معقول".



وبعد ادانة اليتسور، هرب من البلاد قبل صدور قرار الحكم عليه، وفي حزيران 2015، تم اعتقاله في مدينة سان باولو في البرازيل، وقدمت إسرائيل طلبا رسميا بتسليمه، وهو ما تم بعد إجراءات طويلة. وقالت النيابة العامة ان "القسم الدولي في النيابة عمل طوال سنوات مع قسم الانتربول في الشرطة الإسرائيلية، في جميع انحاء العالم لتحديد مكان اليتسور وتسليمه الى اسرائيل".