فيديو: حريق حافلة في كازاخستان يودي بحياة 52 شخصاً

فيديو: حريق حافلة في كازاخستان يودي بحياة 52 شخصاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 52 شخصاً مصرعهم اليوم الخميس، في حريق اندلع بحافلة كانت تقلهم شمال غرب كازاخستان، فيما نجا من الحادث خمسة آخرون، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأشارت معلومات أولية من السلطات إلى أن الحافلة كانت تنقل أوزبكيين، بسحب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأظهرت صور تم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي، الحافلة التي كانت تسير على طريق وسط السهول التي تغطيها الثلوج،  وقد تفحمت بالكامل نتيجة الحريق.

وقع الحادث في منطقة اكتوب كبرى مدن شمال غرب البلاد والقريبة من الحدود الروسية، بحسب ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة في بيان.

وجاء في البيان: "كان على متن الحافلة 55 راكباً  وسائقان، وقتل 52 شخصاً بينما تم إسعاف خمسة آخرين"، دون أن تحدد ملابسات اشتعال الحريق على متن الحافلة.

وقال مسؤول في وزارة الحالات الطارئة يدعى رسلان ايمانوكولوف لـ (وكالة فرانس برس): "إن الحافلة كانت تحمل لوحة تسجيل كازاخستانية لكنها تنقل اوزبكيين" دون أن يوضح ما اذا كان كل الركاب من هذا البلد المجاور في اسيا الوسطى.

وتابع المسؤول: "ان النار هبت في الحافلة بشكل سريع".

وأشار بيان الوزارة إلى أن الحافلة كانت تقوم برحلة بين مدينة سامارا الروسية على نهر فولغا بالقرب من الحدود مع كازاخستان وشيمكنت في جنوب كازاخستان.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية وكازاخستانية، تم تصويرها من على متن شاحنة كانت تسير وراء الحافلة، هذه الأخيرة متوقفة في عرض الطريق بينما ألسنة لهيب عالية تتصاعد منها، بينما يحاول أشخاص مساعدة الركاب.

فيديو: مقتل 52 شخصا في كازاخستان إثر اشتعال حافلة كانت تقلهم

 

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