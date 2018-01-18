الصحة: جميع مراكزنا جاهزة لاستقبال المنخفض

الصحة: جميع مراكزنا جاهزة لاستقبال المنخفض
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة د. جواد عواد تفعيل خطط الطوارئ في جميع مراكز وزارة الصحة؛ لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع اشتداده مع ساعات مساء اليوم.

وقال وزير الصحة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليماته لجميع المسؤولين في الوزارة، للتأكد من توفر جميع المستلزمات الضرورية في المراكز الصحية، إضافة إلى توفير احتياطات من الوقود والدواء والمؤن داخل المستشفيات.

وأشار إلى أنه تقرر رفع جاهزية الوزارة لضمان سير العمل في جميع مرافقها من خلال تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالمنخفضات الجوية.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الدفاع المدني ووزارة الصحة بخصوص المنخفضات الجوية.

أخبار ذات صلة

(0404) يزعم: سيارة حاولت دهس جنود عند حاجز قلنديا وأُطلق النار عليها

(0404) يزعم: سيارة حاولت دهس جنود عند حاجز قلنديا وأُطلق النار عليها

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للنفق المستهدف جنوب رفح

فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للنفق المستهدف جنوب رفح

فيديو: الحساينة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: لم نتلقَ أموالاً للإعمار منذ عام كامل

فيديو: الحساينة لـ"دنيا الوطن": لم نتلقَ أموالاً للإعمار منذ عام كامل

صورة: الفيفا يهنئ المنتخب الفدائي لتقدمه للمركز الـ 75

صورة: الفيفا يهنئ المنتخب الفدائي لتقدمه للمركز الـ 75

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

لبحث عملية التسوية.. المبعوث الروسي للسلام يزور فلسطين وإسرائيل

لبحث عملية التسوية.. المبعوث الروسي للسلام يزور فلسطين وإسرائيل

إتلاف كمية دهان ومستلزماته منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم

إتلاف كمية دهان ومستلزماته منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم

عربي

مصر تُرسل وحدتي شرطة إلى دارفور والكونغو

مصر تُرسل وحدتي شرطة إلى دارفور والكونغو

الإمارات تقدم مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر

الإمارات تقدم مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر

دمشق تهدد أنقرة: مستعدون لتدمير الأهداف الجوية التركية

دمشق تهدد أنقرة: مستعدون لتدمير الأهداف الجوية التركية

قناة مصرية: السيسي يكلف &#34;عباس كامل&#34; برئاسة المخابرات العامة

قناة مصرية: السيسي يكلف "عباس كامل" برئاسة المخابرات العامة

منوعات

كيم كارداشيان &#34;ترفس النعمة&#34; وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

كيم كارداشيان "ترفس النعمة" وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎

مرض نادر وخطير يُهدد الممثلة التركية الحسناء ​أسلي أنفر​

مرض نادر وخطير يُهدد الممثلة التركية الحسناء ​أسلي أنفر​

صورة صادمة لميس حمدان .. كما لم تُشاهدوها من قبل

صورة صادمة لميس حمدان .. كما لم تُشاهدوها من قبل