نقل الداعية سلمان العودة من السجن إلى المستشفى

فيديو أرشيفي: اعتقال الشيخ سلمان العودة في السعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة العفو الدولية، أن الشيخ سلمان العودة، نقل اليوم من السجن الانفرادي إلى المستشفى.وكان العودة أحد رجال الدين المعروفين الذين أوقفوا في أيلول/سبتمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص يعملون "لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأوضحت المنظمة، أن العودة نقل إلى أحد مستشفيات جدة الثلاثاء الماضي، ومنعت أسرته من أي اتصال معه، مطالبة بالسماح له بالتواصل مع عائلته.وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ذكرت في وقت سابق، أن السلطات السعودية لم توجه حتى الآن أي تهمة إلى العودة، وأنها لم تسمح له إلا بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة، استمرت 13 دقيقة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.كما ذكرت، أن السلطات السعودية تمنع أقرباء له من مغادرة المملكة.ورأى محللون ان بعض الذين اوقفوا في خضم الحملة معارضون للسياسة الخارجية المتشددة التي تتبعها السعودية حالياً، خصوصا فيما يتعلق بالأزمة مع الجارة قطر، بينما ينظر بعضهم الآخر بريبة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمدها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان.يشار إلى أن العودة من أبرز وجوه "تيار الصحوة" المقرب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها المملكة.واتخذت السعودية سلسلة خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي منذ توقيف رجال الدين، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفع الحظر عن دخول العائلات إلى ملاعب كرة القدم، وإعادة فتح دور السينما.