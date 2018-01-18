الشوبكي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع مدير وكالة التعاون الدولي المغربي

رام الله - دنيا الوطن

التقى سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغرب جمال الشوبكي، اليوم الخميس، مع المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السفير محمد مثقال، وذلك بمقر الوكالة في العاصمة المغربية الرباط.



وجرى خلال اللقاء، التباحث حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما تناقش السفيران حول اتفاق إطار تعاون سيتم التوقيع عليه قريباً بين وكالتي التعاون الفلسطينية والمغربية، وتم الاتفاق على تعزيز مستوى التنسيق ضمن إطار المجالات التي تشتغل عليها الوكالة المغربية للتعاون الدولي ونظيرتها الفلسطينية، للدفع بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر وضع برامج مشتركة.



وأكد السفير الشوبكي خلال اللقاء تطلع فلسطين للتعاون بتبادل الخبرات مع المملكة المغربية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.



كما جرى خلال اللقاء التباحث حول الملف التعليمي، حيث تم اعتماد تخصصات في مجال الطب، ووضع آليات جديدة لقبول الطلبة للدراسات العليا.



وثمن السفير الشوبكي دور المغرب وملكها، والجهود المبذولة لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقدس.



ووجه السفير الشوبكي التحية للوكالة المغربية للتعاون الدولي بادرة السفير مثقال على الدعم الذي تقدمه المملكة المغربية لفلسطين في المجال التعليمي، والنتائج الإيجابية التي تظهر جلياً من خلال وجود 500 طالب فلسطيني في الجامعات المغربية وبجميع التخصصات، ووجود مسؤولين فلسطينيين تلقوا تعليمهم في الجامعات المغربية.



بدوره، رحب المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي بأهمية العمل المشترك مع الجانب الفلسطيني، من خلال وضع آليات عمل تتم عبر اتفاق إطار يجمع وكالتي التعاون الدولي للبلدين سيتم التوقيع عليه قريباً.



وعبر عن استعداده للعمل في مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، مبرزاً دور الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومجالات تدخلها في كل ما يتعلق بتكوين الطلبة، إضافة إلى التعاون التقني والدعم الإنساني.



وأعرب عن تطلعه للعمل مع الوكالة الفلسطينية لإبرام تعاون وشراكات ثنائية وثلاثية لتنفيذ البرامج المشتركة.