فتح تشدد على أهمية استمرار (أونروا) بمسؤولياتها تجاه اللاجئين

فتح تشدد على أهمية استمرار (أونروا) بمسؤولياتها تجاه اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
شدد حركة (فتح)، اليوم الخميس، على ضرورة أن تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

وجاء ذلك، في بيان صحفي عقبت خلاله فتح على قيام الولايات المتحدة الأميركية بإبلاغ وكالة (أونروا) بالتزامها بالمساهمة في ميزانية الوكالة، بستين مليون دولار من أصل الدفعة الأولى المقررة في العام 2018 وهي مائة وخمسة وعشرون مليون دولار، ما يعني حجب حوالي 65 مليون دولار من هذه الدفعة، كما يعني وضع علامة استفهام كبيرة على باقي المساهمة الأميركية، والتي بلغت في العام 2017 حوالي 350 مليون دولار.

وقال البيان: إن حركة فتح تؤكد أهمية استمرار (أونروا) بالعناية بلاجئي فلسطين، بالتزامن مع الاستمرار في الجهود من أجل إحقاق حقوق لاجئي فلسطين في العودة وفي الملكية، خاصة ملكيتهم لأراضيهم، وفي التعويض، وهو ما يمكن أن يشكل إسهاماً جاداً في بناء السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: من المهم هنا التنبيه إلى أن المساهمة الأميركية لـ (أونروا) لا تمثل دعماً ولا مساهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي حتى لا تمثل دعماً للشعب الفلسطيني بشكل عام ولا لجهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية، هذا الدعم هو لوكالة من وكالات الأمم المتحدة، تُعنى بلاجئي فلسطين، وتحاول التخفيف من محنتهم ومعاناتهم خاصة في مجال التعليم والصحة، الوكالة إذن تقوم بعمل إنساني مهم مع ملايين اللاجئين في ساحات عملياتها الخمس (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا) وهي تحقق إنجازات جدية في مجال التنمية البشرية للاجئي فلسطين.

وتابع: إن الإجراء الأميركي بطبيعة الحال يقوض عمل (أونروا) ويلحق بها وبلاجئي فلسطين ضرراً شديداً، وسينجم عنه مخاطر حقيقية، وأمام أهمية عمل (أونروا)، وآثار الخطوة الأميركية فإن حركة فتح تعبر عن إدانتها الشديدة لهذه الإجراءات.

وأضاف البيان، أن طريقة الابتزاز والضغط التي تتبعها الإدارة الأميركية مع الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق ببرامج لا تروق لإسرائيل والقوى اليمينية المتطرفة، هو أمر نؤمن أنه مرفوض من حيث المبدأ من قبل المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال: إن المطلوب أساساً للاجئي فلسطين هو إحقاق حقوقهم التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 194، وهو ما عجز المجتمع الدولي عن القيام به حتى الآن بكل أسف لأسباب عديدة منها المواقف الأميركية، وأن تأتي الآن مواقف لحجب حتى المساعدة عن لاجئي فلسطين، لهو أمر بغيض وسيئ للغاية.

وأردف: نأمل ألا يكون هذا الموقف بداية للتساوق مع الموقف الإسرائيلي المجنون، الذي يحاول استهداف (أونروا) كوجود وكعمل وكأنه يحاول عقاب الضحية، أو يحاول دفن آثار الجريمة دون إيجاد الحلول اللازمة لها.

كما نأمل ألا يكون هذا الموقف في إطار تحرك واشنطن السياسي ومحاولات فرض مواقف على الجانب الفلسطيني لا يمكن قبولها في كل الأحوال.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يطلق النار على سيارة بزعم محاولتها دهس جنود عند حاجز قلنديا

الاحتلال يطلق النار على سيارة بزعم محاولتها دهس جنود عند حاجز قلنديا

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للنفق المستهدف جنوب رفح

فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للنفق المستهدف جنوب رفح

فيديو: الحساينة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: لم نتلقَ أموالاً للإعمار منذ عام كامل

فيديو: الحساينة لـ"دنيا الوطن": لم نتلقَ أموالاً للإعمار منذ عام كامل

صورة: الفيفا يهنئ المنتخب الفدائي لتقدمه للمركز الـ 75

صورة: الفيفا يهنئ المنتخب الفدائي لتقدمه للمركز الـ 75

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

ملفات يبحثها الرئيس عباس خلال اجتماعه بالوزراء الأوروبيين الاثنين المقبل

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

صورة: سيلفي إسرائيلي من داخل نفق للجهاد الإسلامي

لبحث عملية التسوية.. المبعوث الروسي للسلام يزور فلسطين وإسرائيل

لبحث عملية التسوية.. المبعوث الروسي للسلام يزور فلسطين وإسرائيل

إتلاف كمية دهان ومستلزماته منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم

إتلاف كمية دهان ومستلزماته منتهية الصلاحية في محافظة بيت لحم

عربي

مصر تُرسل وحدتي شرطة إلى دارفور والكونغو

مصر تُرسل وحدتي شرطة إلى دارفور والكونغو

الإمارات تقدم مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر

الإمارات تقدم مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر

دمشق تهدد أنقرة: مستعدون لتدمير الأهداف الجوية التركية

دمشق تهدد أنقرة: مستعدون لتدمير الأهداف الجوية التركية

قناة مصرية: السيسي يكلف &#34;عباس كامل&#34; برئاسة المخابرات العامة

قناة مصرية: السيسي يكلف "عباس كامل" برئاسة المخابرات العامة

منوعات

كيم كارداشيان &#34;ترفس النعمة&#34; وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

كيم كارداشيان "ترفس النعمة" وترفض 5 مليون دولار والسبب؟

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها ‎

مرض نادر وخطير يُهدد الممثلة التركية الحسناء ​أسلي أنفر​

مرض نادر وخطير يُهدد الممثلة التركية الحسناء ​أسلي أنفر​

صورة صادمة لميس حمدان .. كما لم تُشاهدوها من قبل

صورة صادمة لميس حمدان .. كما لم تُشاهدوها من قبل