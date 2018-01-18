كيف وصل الاحتلال لمكان اختباء منفذي عملية نابلس؟

كيف وصل الاحتلال لمكان اختباء منفذي عملية نابلس؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن معلومات استخبارية، أوصلت قوة خاصة إسرائيلية إلى مكان اختباء أحد منفذي عملية إطلاق النار في نابلس التي وقعت قبل أيام، وقتل فيها الحاخام رزيئيل شيبح.

وادعى الإعلام العبري، أن معلومات وصلت ظهر الأربعاء، لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تفيد بوقوف خلية تابعة لحركة حماس خلف العملية، حيث جرى متابعة المشتبهين وتبين بأنهم في جنين.

وقال الإعلام زاعماً: "إن القوة الخاصة حاصرت أحد المنازل بمخيم جنين في حين قامت قوات من لواء (جفعاتي) و(الهندسة الحربية) بتطويق المكان في الوقت الذي جرى فيه استقدام معدات هندسية للمكان ومن بينها جرافات".

وذكرت أن أحد المنفذين بادر بإطلاق النار باتجاه القوة الخاصة الإسرائيلية، حيث جرى الحديث عن وقوع إصابات بين القوة الخاصة، ولم يصدر بلاغ رسمي لجيش الاحتلال آنذاك.

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