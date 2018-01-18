الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا

الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا
دبابات تركية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام تركية، إن الجيش التركي، رفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا إلى أعلى مستوياتها.

وأزال الجيش التركي، أجزاء من الجدار الحدودي في 12 نقطة على الحدود التركية مع عفرين السورية، حيث يأتي ذلك تزامناً مع إفادات من نشطاء في الداخل السوري، قالوا: إن الجيش التركي والجيش الحر، قصفوا في ساعات الليل المتأخر مواقع للمسلحين الأكراد في عفرين.

وبحسب قناة (سكاي نيوز)، كان الجيش التركي قد أرسل فجر اليوم مزيداً من الآليات العسكرية إلى هتاي وكليس قبالة عفرين.

وأعلن مجلس الأمن القومي، ليلة أمس، أن الأمن القومي التركي بات مهدداً بالخطر، وقرر اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل حازم وعلى الفور للقضاء على التهديدات الموجهة للبلاد من غربي سوريا، وذلك لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الأمن على الحدود، كما جاء في بيان للمجلس عقب انتهاء اجتماعه.

فيديو أرشيفي: سيناريو لدخول الجيش التركي إلى الأراضي السورية

 

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