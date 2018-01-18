عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

التقت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي ممثل المجر د. تشابا رادا في مقر منظمة التحرير الفلسطينية اليوم في رام الله. وأكد الطرفان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين فلسطين والمجر، وقالت عشراوي: "نأمل أن يتم دعم العلاقة الفلسطينية والمجرية على جميع المستويات، وذلك من خلال الحوار لتبديد سوء التفاهم وتجديد العلاقات." كما ناقش رادا إلتزام المجر بالتعليم، حيث قدمت الحكومة المجرية مؤخرا خمسين منحة دراسية للطلاب الفلسطينيين.
وقدمت عشراوي عرضاً شاملاً للأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهها عميلة السلام، نتيجة تواصل الإنتهاكات الإسرائيلية، وإمعانها في تقويض حل الدولتين من خلال تعميق الإستيطان وإزدياد وتيرة النهب المنظّم للأرض الفلسطينية، ناهيك عن شرعنة إجراءاتها الإحتلالية والتي تنهي أية آمال بإيجاد تسوية سياسية للصراع على الارض. داعية الدول الأوروبية والمجتمع الدولي، الى إتخاذ إجراءات عقابية فورية، ضد الإحتلال نتيجة تواصل إنتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما تطرق النقاش حول آخر التطورات الدولية والسياسية والمحلية، بما فيها خطاب الرئيس محمود عباس الأخير وتوصيات إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وبحث سبل تنفيذ القرارات التي إتخذها المجلس.
وركزت المناقشة أيضا على التطورات السياسية والعالمية، فضلا عن القرارت الأخيرة للإدارة الأمريكية تجاه فلسطين.
وعلى وجه الخصوص، أدانت عشراوي القرار الأمريكي بتجميد التمويل للأونروا والذي يضمن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، ويزودهم بالخدمات الأساسية، وقالت: " إن الولايات المتحدة تقوض قضية أخرى فى الحل الدائم وتشجع أكثر العناصر عدوانية ومتطرفة ومعارضة للسلام فى إسرائيل.
وبدلاً من إستهداف الأونروا، يجب على الولايات المتحدة أن تحترم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن تقوم بتنفيذ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948)، وإتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).
وقد أعطت الأونروا للاجئين شعوراً بالأمل وأسهمت بفعالية في الإستقرار الإقليمي. وأكدت عشراوي أيضاً، بأن أي تطورات تهدد وجود الوكالة وولايتها تهدد بزعزعة إستقرار المنطقة بأسرها."
وشددت عشراوي على ضرورة الإسراع بإتخاذ خطوة عملية ووقائية لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة.
وشددت عشراوي على ضرورة الإسراع بإتخاذ خطوة عملية ووقائية لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة.