عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين





وبدلاً من إستهداف الأونروا، يجب على الولايات المتحدة أن تحترم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن تقوم بتنفيذ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948)، وإتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).





وقد أعطت الأونروا للاجئين شعوراً بالأمل وأسهمت بفعالية في الإستقرار الإقليمي. وأكدت عشراوي أيضاً، بأن أي تطورات تهدد وجود الوكالة وولايتها تهدد بزعزعة إستقرار المنطقة بأسرها."



وشددت عشراوي على ضرورة الإسراع بإتخاذ خطوة عملية ووقائية لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة.





وعلى وجه الخصوص، أدانت عشراوي القرار الأمريكي بتجميد التمويل للأونروا والذي يضمن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، ويزودهم بالخدمات الأساسية، وقالت: " إن الولايات المتحدة تقوض قضية أخرى فى الحل الدائم وتشجع أكثر العناصر عدوانية ومتطرفة ومعارضة للسلام فى إسرائيل.