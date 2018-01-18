البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس السوداني عمر البشير، عن ثقته في الدبلوماسية السودانية؛ لتأسيس علاقات مع دول الجوار كافة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وقال الرئيس السوداني خلال لقائه بالسفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بمصر، الذي أوضح أن اللقاء تناول أوضاع العلاقات السودانية- المصرية حالياً والأوضاع في الإقليم والمنطقة.

بدوره، قال عبد المحمود: إن البشير وجه بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاء السفير، كما اطمأن الرئيس السوداني خلال اللقاء على أوضاع الجالية السودانية بمصر.

فيديو أرشيفي.. وصول "السيسي" و"البشير" لحضور العرض العسكري في احتفالات أكتوبر

 

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