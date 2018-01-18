بسبب الصين.. فضيحة تجسس جديدة تعصف بالاستخبارات الأمريكية

بسبب الصين.. فضيحة تجسس جديدة تعصف بالاستخبارات الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام أميركية، إن ضابط في وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي اي ايه) جيري تشون شينغ لي، مشتبه به بالتجسس لصالح الصين، وقد قدمت يوم الثلاثاء الماضي لائحة اتهام بحقه بتهم حيازة ملفات مدوّن فيها أسرار دولة.

ووفق ما أورد (i24NEWS)، فإن الضابط الذي يعمل في الوكالة الاستخباراتية منذ العام 1994 ومسؤول عن مواجهة التجسس الأجنبي ضد الولايات المتحدة، ربما أبرز شخصية رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، تتمكن الصين من تجنيدها، لصالح التجسس على واشنطن.

وحتى الآن لا يُعرف كيف نجحت الولايات المتحدة بإرجاع شينغ لي المشبته به بالإفصاح عن "أسرار دولة" للصين، من منزله في هونغ كونغ على متن رحلة لشركة "كاتاي باسيفيك" إلى نيويورك حيث اعتقل مع هبوطه مباشرة يوم الاثنين المنصرم.

واتهم شينغ لي (53 عاما) بالكشف عن أسرار دولة وتقديم معلومات أمنية للصين، وفي عام 2012 خلال تفتيش في شقته عثر على دفترين يحويان الأسماء الحقيقية لجواسيس تشغلهم وكالة الاستخبارات الأمريكية الفعلية، وبعض المنشآت السرية المقامة على أراضي الولايات المتحدة.

يتضح مما نشر في الصحافة الأمريكية، أن المعلومات التي نقلها شينغ لي للصينيين تسببت بمقتل أو اعتقال نحو 20 جاسوس أمريكي في الصين على الأقل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يذكر اسم شينغ لي في الصحافة الأمريكية، إذ إن صحيفة (نيويورك تايمز) كتبت العام الماضي أن الحكومة الصينية قامت بتفكيك شبكات التجسس التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية بشكل متسلسل منذ العام 2010، محبطة بذلك مساعي وجهود أمريكية للتجسس على ما يجري في الصين.

وسرعان ما كشف الـ (سي اي ايه) أن أحد رجاله متورط في التجسس، وكشف المعلومات للصينيين، وتركز التحقيق الداخلي في الاشتباه بضابط الاستخبارات شينغ لي.

ويُعتبر كشف شبكة التجسس الأمريكية في الصين وقتل وسجن العملاء للأمريكان في الدولة الشيوعية، أكبر كارثة لاجهزة الاستخبارات الأمريكية منذ التسعينيات، حين كُشف ان وكلاء الـ (سي اي ايه) و(اف بي ايه)، الدريتش ايمس وروبرت هانسين قدموا معلومات سرية للسلطات الروسية طوال سنين، ما تسبب بمقتل عشرات العملاء لأمريكا.

أخبار ذات صلة

مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

البيت الأبيض: لم نعد قادرين على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية

البيت الأبيض: لم نعد قادرين على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية

الأمم المتحدة تحذر من تعريض الاتفاق النووي مع إيران للخطر

الأمم المتحدة تحذر من تعريض الاتفاق النووي مع إيران للخطر

ترامب يرد على نتنياهو: لن ننقل سفارتنا للقدس خلال هذا العام

ترامب يرد على نتنياهو: لن ننقل سفارتنا للقدس خلال هذا العام

مقتل عشرة أشخاص في تفجير انتحاري في نيجيريا

مقتل عشرة أشخاص في تفجير انتحاري في نيجيريا

مقتل مستوطن في اسدود بعد طعنه والشرطة تبحث خلفية الحادث

مقتل مستوطن في اسدود بعد طعنه والشرطة تبحث خلفية الحادث

التعليقات

الدنيا حكايات

الاحتلال يعتقل أربعة مقدسيين بينهم أطفال من البلدة القديمة

الاحتلال يعتقل أربعة مقدسيين بينهم أطفال من البلدة القديمة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من محافظات الضّفة

الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من محافظات الضّفة

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

عربي

الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا

الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

منوعات

فيديو: مفاجاة انتصار لمذيعات &#34;نفسنة&#34; في أولى حلقات عودتها للبرنامج

فيديو: مفاجاة انتصار لمذيعات "نفسنة" في أولى حلقات عودتها للبرنامج

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته