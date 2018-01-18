تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

فيديو أرشيفي: تيلرسون يعلق على استخدام السلاح الكيماوي في سوريا





رام الله - دنيا الوطنقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي: إنه من الضروري للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة، الاحتفاظ بوجود عسكري ودبلوماسي في سوريا للمساعدة في إنهاء الصراع.وأضاف تيلرسون، استراتيجية إدارة ترامب الجديدة بشأن سوريا، تتضمن إلى حد بعيد زيادة العمل الدبلوماسي، وتتسم بمبادرات لإرساء الاستقرار، وتركيز جديد على الحل السياسي، في حين اعتبر أن ابتعاد الولايات المتحدة عن سوريا، سيتيح لإيران "فرصة ذهبية" لتقوية وضعها في سوريا، وفق وكالة (رويترز).وأكد أن الانسحاب العسكري الأميركي الكامل من سوريا سيساعد الأسد، مشيرًا إلى أن "أميركا ستحتفظ بوجود عسكري في سوريا يركز على ضمان عدم إمكانية عودة تنظيم الدولة للظهور".وأوضح أن الولايات المتحدة، ستسعى بالسبل الدبلوماسية من أجل خروج الأسد من السلطة، لكنه دعا إلى "التحلي بالصبر" في اعتراف بأن الأسد لن يترك السلطة على الفور على الأرجح.وحث وزير خارجية الولايات المتحدة، روسيا على "ممارسة مستويات جديدة من الضغط" على الحكومة السورية من أجل المشاركة الجادة في محادثات الأمم المتحدة.وفيما يتعلق بما يجري على الحدود السورية التركية قال تيلرسون: "نسمع ونأخذ بجدية" مخاوف تركيا بشأن سوريا".