الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جماعة الحوثي، صباح الخميس، صاروخاً باليستياً قصير المدى على معسكر الدفاع الجوي السعودي، وذلك وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

ونقلت الوكالة، عن موقع (المسيرة نت)، التابع للحوثيين، أنه جرى إطلاق "القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، صباح اليوم الخميس، صاروخاً باليستياً قصير المدى على معسكر الدفاع الجوي السعودي في نجران، مؤكدةً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة".

وأشار الموقع إلى أن الصاروخ هو الثالث من ذات النوع الذي تم إطلاقه على العمق السعودي خلال أيام، فيما رفض الموقع الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت صحيفة (نجران الآن)، إن الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي وتدميره في سماء نجران، والذي أطلقته جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية صباح اليوم، مستهدفاً المناطق السكنية.

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