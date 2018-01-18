فيديو: اللحظات الأخيرة قبل اغتيال الداعية السعودي "التويجري"

رام الله - دنيا الوطنتداول مقربون من الداعية السعودي، عبد العزيز التويجري، مقاطع فيديو لرحلته الدعوية في غينيا، قبل تعرضه للاغتيال برصاص مجهولين.ووفق موقع (سبق)، فقد نشرت مقطعي فيديو، يظهر خلالهما التويجري وهو على متن أحد القوارب الصغيرة في الطريق إلى قرية (كانتيبلاندوغو).واغتيل التويجري على يد أحد المسلحين أثناء عودته من درس دعوي، ألقاه هو وزميله الشيخ أحمد المنصور، برصاصتين في الصدر.وأوضحت مصادر أمنية، أن التحقيقات الأولية أفادت بأن التويجري ألقى خطبة لم تنلْ رضا مجموعة من السكان المحليين، لينصبوا له كميناً، ما أودى بحياته على الفور.