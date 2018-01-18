فيديو: اللحظات الأخيرة قبل اغتيال الداعية السعودي "التويجري"

فيديو: اللحظات الأخيرة قبل اغتيال الداعية السعودي "التويجري"
الداعية السعودي عبد العزيز بن صالح التويجري
رام الله - دنيا الوطن
تداول مقربون من الداعية السعودي، عبد العزيز التويجري، مقاطع فيديو لرحلته الدعوية في غينيا، قبل تعرضه للاغتيال برصاص مجهولين.

ووفق موقع (سبق)، فقد نشرت مقطعي فيديو، يظهر خلالهما التويجري وهو على متن أحد القوارب الصغيرة في الطريق إلى قرية (كانتيبلاندوغو).

واغتيل التويجري على يد أحد المسلحين أثناء عودته من درس دعوي، ألقاه هو وزميله الشيخ أحمد المنصور، برصاصتين في الصدر.

وأوضحت مصادر أمنية، أن التحقيقات الأولية أفادت بأن التويجري ألقى خطبة لم تنلْ رضا مجموعة من السكان المحليين، لينصبوا له كميناً، ما أودى بحياته على الفور.

 

 

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يُقر ثلاث خطوات عاجلة لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس

البرلمان العربي يُقر ثلاث خطوات عاجلة لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس

الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا

الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

ما موقف ترامب مما يحدث للوليد بن طلال في السعودية؟

ما موقف ترامب مما يحدث للوليد بن طلال في السعودية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الاحتلال يعتقل أربعة مقدسيين بينهم أطفال من البلدة القديمة

الاحتلال يعتقل أربعة مقدسيين بينهم أطفال من البلدة القديمة

شؤون فلسطينية

الأوقاف تُعمّم فتوى جواز إسقاط الدين عن المعسرين

الأوقاف تُعمّم فتوى جواز إسقاط الدين عن المعسرين

شركة أوتوزون تطلق مركبة بيجو5008 SUV الجديدة كلياً في فلسطين

شركة أوتوزون تطلق مركبة بيجو5008 SUV الجديدة كلياً في فلسطين

أسرة الشهيد جمال مصلح تناشد الحساينة منحها شقة

أسرة الشهيد جمال مصلح تناشد الحساينة منحها شقة

الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من محافظات الضّفة

الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من محافظات الضّفة

عربي

البرلمان العربي يُقر ثلاث خطوات عاجلة لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس

البرلمان العربي يُقر ثلاث خطوات عاجلة لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس

الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا

الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

منوعات

فيديو: مفاجاة انتصار لمذيعات &#34;نفسنة&#34; في أولى حلقات عودتها للبرنامج

فيديو: مفاجاة انتصار لمذيعات "نفسنة" في أولى حلقات عودتها للبرنامج

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته