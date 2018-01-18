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شؤون فلسطينية
الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار
2018-01-18
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رام الله - دنيا الوطن
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، حركة المواطنين عبر حاجز الحمرا، بالأغوار الفلسطينية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال، أعاقت مرور المواطنين خلال الحاجز، ما تسبب بأزمة مرورية.
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