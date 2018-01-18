الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار الجُملة خلال العام 2017

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الإحصاء الفلسطيني، الرقم القياسي لأسعار الجُملة للعام 2017 وللربع الرابع 2017، جاء فيها، انخفاض لأسعار الجملة خلال العام 2017



حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً مقداره 1.17% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.16 خلال العام 2017 مقارنة بـ 125.63 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).



ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بمقدار 22.80%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بمقدار 2.18%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.72%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.97%.



سجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2017 انخفاضاً مقداره 1.58%، في حين ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.21% مقارنة بالعام السابق.



سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.