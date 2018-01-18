الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار الجُملة خلال العام 2017

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار الجُملة خلال العام 2017
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الإحصاء الفلسطيني، الرقم القياسي لأسعار الجُملة للعام 2017 وللربع الرابع 2017، جاء فيها، انخفاض لأسعار الجملة خلال العام 2017

حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً مقداره 1.17% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.16 خلال العام 2017 مقارنة بـ 125.63 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).

ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بمقدار 22.80%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بمقدار 2.18%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.72%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.97%.

سجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2017 انخفاضاً مقداره 1.58%، في حين ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.21% مقارنة بالعام السابق.

سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.

أخبار ذات صلة

المتحدث باسم الاحتلال: عملية جنين مشتركة بين الشاباك والشرطة

المتحدث باسم الاحتلال: عملية جنين مشتركة بين الشاباك والشرطة

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار

الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار

ماذا قال القادة الإسرائيليون عن الاشتباك المسلح في جنين؟

ماذا قال القادة الإسرائيليون عن الاشتباك المسلح في جنين؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار

الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار

عربي

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

فيديو: اللحظات الأخيرة قبل اغتيال الداعية السعودي &#34;التويجري&#34;

فيديو: اللحظات الأخيرة قبل اغتيال الداعية السعودي "التويجري"

منوعات

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

اسم &#34;ريهانا&#34; الحقيقي سيُفاجئكم

اسم "ريهانا" الحقيقي سيُفاجئكم