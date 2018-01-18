منظومة "إس-200 فيغا-أ" السورية تُسقط الصواريخ الإسرائيلية

منظومة "إس-200 فيغا-أ" السورية تُسقط الصواريخ الإسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (سبوتنك) للأنباء، عن وسائل إعلامية سورية، أن منظومة صواريخ "إس-200 فيغا-أ" "إس-200 فيغا-أ" نجحت في صد هجمات جوية إسرائيلية على سوريا.

وأوضحت الوكالة، أن الدفاع الجوي السوري أكثر من استخدام هذه المنظومة في الآونة الأخيرة.

وفي التاسع من كانون الثاني/ يناير 2018، أسقطت منظومة "إس-200" عدة صواريخ جو/ أرض وصاروخين من نوع "أرض/ أرض" أطلقتها طائرات إسرائيلية من سماء لبنان.

ونُشر على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر لحظة إطلاق صاروخ "إس-200" وتحليقه في السماء.

ولا يبيّن الفيديو إصابة هذا الصاروخ الاعتراضي لصاروخ هجومي، لكنه يتيح للمشاهد أن يرى أن منظومة الصواريخ الدفاعية السوفيتية الصنع التي تعتبر قديمة تحتفظ بقدراتها بفضل كفاءة جنود الجيش السوري.

وأشارت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إلى إمكانية خضوع هذه المنظومة السورية إلى العملية التطويرية التحديثية قبل بدء أحداث الحرب.

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