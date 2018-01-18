ماذا قال القادة الإسرائيليون عن الاشتباك المسلح في جنين؟

ماذا قال القادة الإسرائيليون عن الاشتباك المسلح في جنين؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعقيباً على الاشتباك المسلح، الذي وقع بين أحد الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بجنين، والذي أسفر عن استشهاد أحد الشبان، أكد افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش نفذت عملية معقدة وناجحة للقبض على منفذي عملية قتل الحاخام رازيئيل شفاخ.

وقال ليبرمان في تصريح صحفي له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أُهنئ المقاتلين على شجاعتهم،  وأتمنى للجرحى السلامة".

وزير التربية والتعليم، عضو الكنيست نيفتالي بينت قال زاعماً: "ليس هناك مأوى للمنفذين، إسرائيل ستلاحقهم حتى تصفيتهم، أبارك لوحدة اليمام على شجاعتها، و نجاحها، وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى".

بدوره، قال جلعاد اردان عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نقلنا رسالة واضحة للقتلة، ومن أرسلوهم، قواتنا ستصل إلى أي مكان تختبئون فيه، كي نصفي معكم الحساب ونحقق القصاص".

أيليت شاكيد قالت زاعمة: "يد إسرائيل طويلة، ستباغتكم أينما كنتم، وفي أي وقت".

أخبار ذات صلة

المتحدث باسم الاحتلال: عملية جنين مشتركة بين الشاباك والشرطة

المتحدث باسم الاحتلال: عملية جنين مشتركة بين الشاباك والشرطة

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار

الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار الجُملة خلال العام 2017

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار الجُملة خلال العام 2017

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

البرلمانات الإسلامية تدعم القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين

الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار

الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمرا في الأغوار

عربي

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

البشير يأمر بحل الأزمات مع مصر

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

تيلرسون: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً جديداً على السعودية

فيديو: اللحظات الأخيرة قبل اغتيال الداعية السعودي &#34;التويجري&#34;

فيديو: اللحظات الأخيرة قبل اغتيال الداعية السعودي "التويجري"

منوعات

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

اسم &#34;ريهانا&#34; الحقيقي سيُفاجئكم

اسم "ريهانا" الحقيقي سيُفاجئكم