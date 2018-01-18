ماذا قال القادة الإسرائيليون عن الاشتباك المسلح في جنين؟

رام الله - دنيا الوطن

تعقيباً على الاشتباك المسلح، الذي وقع بين أحد الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بجنين، والذي أسفر عن استشهاد أحد الشبان، أكد افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش نفذت عملية معقدة وناجحة للقبض على منفذي عملية قتل الحاخام رازيئيل شفاخ.



وقال ليبرمان في تصريح صحفي له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أُهنئ المقاتلين على شجاعتهم، وأتمنى للجرحى السلامة".



وزير التربية والتعليم، عضو الكنيست نيفتالي بينت قال زاعماً: "ليس هناك مأوى للمنفذين، إسرائيل ستلاحقهم حتى تصفيتهم، أبارك لوحدة اليمام على شجاعتها، و نجاحها، وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى".



بدوره، قال جلعاد اردان عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نقلنا رسالة واضحة للقتلة، ومن أرسلوهم، قواتنا ستصل إلى أي مكان تختبئون فيه، كي نصفي معكم الحساب ونحقق القصاص".



أيليت شاكيد قالت زاعمة: "يد إسرائيل طويلة، ستباغتكم أينما كنتم، وفي أي وقت".