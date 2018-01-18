البيت الأبيض: لم نعد قادرين على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية

فيديو أرشيفي: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

رام الله - دنيا الوطنقال كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية، مشدداً على أنه لم يتبق طريق يمكن عبوره لحل هذه القضية.وأشار كبير موظفي البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ورث هذه المشكلة من سابقيه، مضيفاً أن هذا الأمر أُجل كثيراً، وعلينا أن نتعامل مع هذا الرجل (زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون)، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وأكد كيلي، أنه لا يمكن السماح بأن تمتلك بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.