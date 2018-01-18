الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

رام الله - دنيا الوطن

تبدأ الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، التي تسير حسب التقويم الأرمني، اليوم الخميس، احتفالاتها بعيدي الميلاد المجيد والغطاس.



وسيصل ظهر اليوم، موكب غبطة البطريرك نورهان مانوغيان، بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس، والأردن، وسائر الأراضي المقدسة إلى ساحة المهد ببيت لحم، وسيصار له استقبال رسمي حسب (الستاتيكو) المتبع.



ويعتبر هذا العيد هو الأخير في احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد، بعد التقويمين الغربي والشرقي.



واستعدت مدينة بيت لحم لهذا الحدث الديني، واتخذت كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين سير الاحتفالات، ووفرت كل المتطلبات لإنجاح ذلك.