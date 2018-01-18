جرافات الاحتلال تهدم منزلاً ثانياً في وادي برقين بجنين

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً ثانياً في منطقة وادي برقين غرب مدينة جنين، يعود لعم الشهيد أحمد نصر جرار، الذي ارتقى منتصف الليلة الماضية برصاص الاحتلال.



وبحسب (وفا) فقد ذكرت، أن جرافات الاحتلال هدمت منزل علي خالد جرار، فيما لا تزال قوات الاحتلال متمركزة داخل المنطقة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، وعرف من أصحابها: فاروق أبو السباع، ولا تزال صوت الانفجارات تدوي في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.



يذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت منزل الشهيد أحمد جرار، عقب اغتياله، خلال عدوانها على منطقة وادي برقين، غرب مدينة جنين.