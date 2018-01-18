ترامب يرد على نتنياهو: لن ننقل سفارتنا للقدس خلال هذا العام

أرشيفي: ترامب يوقع نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطننفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن يكون نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى مدينة القدس، سيتم خلال عام، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص، وفق ما أوردت وكالة (رويترز).وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قال الشهر الماضي: إن نقل السفارة ربما لا يكون قبل ثلاث سنوات، وهذا (تقدير) طموح للغاية، وهو إطار زمني أرجعه مسؤولون في الإدارة إلى العمليات اللازمة للعثور على موقع وتأمينه فضلاً عن ترتيب سكن للدبلوماسيين.وقال نتنياهو، وفقاً لصحفيين يرافقونه في زيارته إلى الهند يوم الأربعاء: "تقييمي الراسخ، أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعون.. خلال عام من الآن".وحول تصريح نتنياهو، قال ترامب: إن ذلك ليس صحيحاً، نتحدث عن سيناريوهات مختلفة، ونحن لا ندرس نقل السفارة العام الجاري".وأشار إلى أنها ستكون "سفارة جميلة لكن لن تتكلف 1.2 مليار دولار"، وذلك في إشارة إلى ما يقول: إنها تكلفة السفارة الأمريكية الجديدة في لندن.وألغى ترامب الأسبوع الماضي زيارة إلى لندن لافتتاح السفارة الجديدة، ولام سلفه باراك أوباما على بيع مبنى السفارة القديم "بمبلغ زهيد" في اتفاق سيئ.