عشراوي تلتقي ممثل المجر في فلسطين لتطوير العلاقات الثنائية





وأكد الطرفان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين فلسطين والمجر، وقالت عشراوي: "نأمل أن يتم دعم العلاقة الفلسطينية والمجرية على جميع المستويات، وذلك من خلال الحوار لتبديد سوء التفاهم وتجديد العلاقات،" كما ناقش رادا التزام المجر بالتعليم، حيث قدمت الحكومة المجرية مؤخراً خمسين منحة دراسية للطلاب الفلسطينيين.



وقدمت عشراوي عرضاً شاملاً للأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهها عميلة السلام، نتيجة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، وإمعانها في تقويض حل الدولتين من خلال تعميق الاستيطان، وإزدياد وتيرة النهب المنظّم للأرض الفلسطينية، ناهيك عن شرعنة إجراءاتها الاحتلالية والتي تنهي أية آمال بإيجاد تسوية سياسية للصراع على الأرض، داعية الدول الأوروبية والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عقابية فورية، ضد الاحتلال نتيجة تواصل انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.



كما تطرق النقاش حول آخر التطورات الدولية والسياسية والمحلية، بما فيها خطاب الرئيس محمود عباس الأخير وتوصيات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، وبحث سبل تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس.



وركزت المناقشة أيضاً على التطورات السياسية والعالمية، فضلاً عن القرارت الأخيرة للإدارة الأمريكية تجاه فلسطين، وعلى وجه الخصوص، أدانت عشراوي القرار الأمريكي بتجميد التمويل لـ (أونروا)، والذي يضمن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، ويزودهم بالخدمات الأساسية، وقالت: "إن الولايات المتحدة تقوض قضية أخرى فى الحل الدائم، وتشجع أكثر العناصر عدوانية وتطرفاً ومعارضةً للسلام فى إسرائيل، وبدلاً من استهداف (أونروا)، يجب على الولايات المتحدة، أن تحترم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن تقوم بتنفيذ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948)، واتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948). وقد أعطت (أونروا) للاجئين شعوراً بالأمل وأسهمت بفعالية في الاستقرار الإقليمي.





وأكدت عشراوي أيضاً، على أن أي تطورات تهدد وجود الوكالة وولايتها تهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، مشددة على ضرورة الإسراع باتخاذ خطوة عملية ووقائية لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنالتقت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي ممثل المجر د. تشابا رادا في مقر منظمة التحرير الفلسطينية اليوم في رام الله.