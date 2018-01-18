العملات: ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، كما يلي:الدولار الأمريكي: 3.45 شيكل.الدينار الأردني: 4.86 شيكل.اليورو الأوروبي: 4.21 شيكل.الجنيه المصري: 0.19 شيكل