العملات: ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.45 شيكل.

الدينار الأردني: 4.86 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.21 شيكل.

الجنيه المصري: 0.19 شيكل

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