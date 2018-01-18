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العملات: ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار
2018-01-18
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، كما يلي:
الدولار الأمريكي: 3.45 شيكل.
الدينار الأردني: 4.86 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.21 شيكل.
الجنيه المصري: 0.19 شيكل
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