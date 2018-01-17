مقتل عشرة أشخاص في تفجير انتحاري في نيجيريا

مقتل عشرة أشخاص في تفجير انتحاري في نيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
 قتل عشرة أشخاص واصيب العشرات الاربعاء في تفجير انتحاري مزدوج في مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا، على ما افاد قيادي في ميليشيا واحد السكان وكالة فرانس برس.

ووقع الانفجاران في منطقة "مونا غراج" في عاصمة ولاية بورنو، في سوق يرتادها خصوصا نازحو الداخل المقيمون في مخيم مجاور.

وتسعى بوكو حرام عبر تمردها المسلح المستمر منذ 2009 الى انشاء دولة اسلامية متشددة في شمال شرق نيجيريا، وقد ادى هذا التمرد الى مقتل 20 الف شخص على الاقل وتهجير أكثر من 2,6 مليون.

وكان ليمان أعلن مقتل ثلاثة اشخاص قبل ان يضيف "تم إحضار سبعة جثث اضافية من مستشفى مايدوغوري الجامعي"، كما "اصبح عدد الجرحى 52".

و

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