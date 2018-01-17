لوكسمبورغ تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة

أكد وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن اليوم الأربعاء، على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، وأن بلاده والعديد من الدول الأخرى ستتبع فرنسا في حال اعترافها بدولة فلسطين المستقلة.





وجاء ذلك في تصريح لصحيفة "سودويتش زيتونج" الألمانية، حول الصراع في الشرق الأوسط.





وقال أسلبورن: "ينبغي علينا كأوروبيين أن نظهر للعالم امتلاك الشعب الفلسطيني أيضًا حق تأسيس دولة له".





وأكّد الوزير أن لوكسمبورغ والدول الأخرى ستتبع فرنسا في حال اعترافها بدولة فلسطين المستقلة.





يذكر أن صحيفة ايو أو بسرفار، نشرت في عددها اليوم تصريحا مشابها خارجية لوكسمبورغ، حيث أوضح خلاله أيضا أنه يأسف لعدم وجود موقف أوروبي موحد حتى الآن حول القضيةالفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطن