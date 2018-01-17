فلسطين تشارك في معرض السياحة الدولي في إسبانيا

رام الله - دنيا الوطن

شاركت فلسطين في المعرض الدولي "فتور" المقام، اليوم الأربعاء، على أرض المعارض الدولية "IFEMA" في العاصمة الإسبانية مدريد.



ويعتبر المعرض من أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية في العالم ويقام سنويا في شهر كانون الثاني منذ أن تم تأسيسه عام 1981.



وعلى الصعيد الفلسطيني، أشارت وزيرة السياحة رولا معايعة إلى مشاركة 15 مكتبا سياحيا على مستوى فلسطين من أجل التشبيك مع كافة دول العالم، وجلب السياحة لفلسطين، "نحن نسعى إلى أن يكون اسم فلسطين مرفوعا دائما في كافة المحافل الدولية وكافة دول العالم، وفي كل المعارض السياحية المهمة في كافة أنحاء العالم".



من جانبه، قال سفير فلسطين لدى اسبانيا كفاح عودة إن فلسطين تشارك سنويا بهذا المعرض لما له من أهمية للسياحة الفلسطينية، خاصة أن إسبانيا تعتبر نموذجا للسياحة الناجحة، ونحن نتعلم من الجانب الإسباني لما لديهم من تجربة كبيرة في مجال السياحة، وسبق أن ذهب وفد من إسبانيا إلى فلسطين حتى نعمل طريق إلى بيت لحم وطريق إلى القدس من أجل جذب السياح لبلدنا المقدسة.