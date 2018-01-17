البنك الوطني يطبق نظام الكود الآمن 3D Secure لحماية مستخدمي بطاقاته

البنك الوطني يطبق نظام الكود الآمن 3D Secure لحماية مستخدمي بطاقاته
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البنك الوطني اليوم، عن تطبيق نظام الكود الآمن 3D Secure الذي يوفر حماية أكبر لمستخدمي بطاقاته الائتمانية عبر شبكة الإنترنت، وبموجب ذلك، تصل العملاء رسالة نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة عند استخدام البطاقة الائتمانية للتسوق الإلكتروني برمز آمن لكل حركة يقومون بها، ويُطلب من العميل إدخال هذا الرمز للتأكد من هويته.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، إن البنك يسعى دائماً إلى تزويد عملائه بأعلى درجات الأمان والحماية من المخاطر المحتملة للتسوق الإلكتروني، خاصة مع زيادة عدد المستخدمين لهذه الخدمات وانتشارها بشكل ملحوظ في فلسطين، حيث إن نظام الكود الآمن يعمل على التحقق من هوية العميل عبر رقم هاتفه المحمول المسجل لدى البنك، والمعرف على البطاقة قبل القيام بأي عملية شراء عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل، أردف الحاج حسن، أنه بالاضافة إلى تطوير الأنظمة الآمنة، يسعى البنك الوطني إلى نشر الوعي حول الطرق المثلى لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني من خلال حملته التوعوية التي بدأها في مطلع العام 2017 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي  كان من ضمنها، التعريف بالطرق الجديدة التي تستخدم للقرصنة الإلكترونية، وكيفة تجنب الوقوع كضحية لهذه الجرائم، داعياً عملاءه وعملاء الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى الاستفادة من هذه المعلومات لحماية أنفسهم من أي مخاطر محتملة.

والجدير ذكره، أن هذه الخدمة تم تفعيلها على كافة البطاقات الائتمانية لعملاء البنك مجاناً، وعلى العميل اتباع الخطوات والتوجيهات لإدخال الرمز الآمن، حسب الموقع الإلكتروني الذي يجري من خلاله التسوق عبر الإنترنت.  

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