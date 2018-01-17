محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من اتحاد المطورين العقاريين



من جانبه أشاد وفد اتحاد المطورين العقاريين بدور سلطة النقد في دعم القطاع العقاري عبر تحفيز القطاع المصرفي على تقديم التسهيلات والخدمات والمنتجات المصرفية التي تسهم في تحسين آليات حصول القطاع العقاري والعاملين فيه على التمويلات المصرفية وطرق سدادها.



واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة بين سلطة النقد وجمعية البنوك واتحاد المطورين العقاريين والمؤسسة الأوروبية لضمان القروض ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار لمناقشة وبحث سبل أيجاد إقراض متخصص لقطاع الحرفيين والمهنيين.



وشدد الشوا على ضرورة العمل على تفعيل مذكرة التفاهم بين سلطة النقد واتحاد المطورين العقارييين الخاصة بربط الاتحاد على نظام الاستعلام الائتماني، مشيراً إلى أنه وبالرغم من النسبة المرتفعة لحجم القروض العقارية، إلا أن حجم التعثرات في سداد هذه القروض لم يتجاوز 2% وهي من أقل نسب التعثر في المنطقة.