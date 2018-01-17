اتصالات فرنسية مع الادارة الأمريكية بشأن أموال "أونروا"

رام الله - دنيا الوطن

عبرت فرنسا اليوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، القاضي بتعليق جزء من مساهمتها فى الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



ووفق ما قال ألكسندر جورجيني مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "فإن فرنسا تعرب عن أملها أن يتم فى النهاية صرف هذه الأموال إذ إن هذا القرار من شأنه زيادة المشكلات المالية التى تعانى منها (أونروا)".



وأشار جورجيني إلى الظروف الصعبة التى يعمل فيها موظفو وكالة (أونروا) وإلى الدور الأساسى والضرورى الذى يقومون به لإغاثة اكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني.



وأوضح الدبلوماسي الفرنسي، أن بلاده تؤكد دعمها للأونروا وتشجع شركائها على التعبئة للسماح لها بالاضطلاع بمهمتها، مشيرا إلى وجود اتصالات فى هذا الشأن بين باريس وواشنطن.



وشدد مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، على استعداد بلاده لتحمل كافة مسؤلياتها فى الجهود الضرورية لإعادة اطلاق ديناميكية ذات مصداقية من أجل حل النزاع الاسرائيلى الفلسطينى.



يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد اتخذت قرارًا أمس الثلاثاء، بتجميد مساعدات مالية قيمتها 65 مليون دولار كانت مخصصة للأونروا).