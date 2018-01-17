خبير: على "ترامب" اغتيال "كيم جون أون" فورًا.. وإلا

ترجمة: دنيا الوطن - هالة أبو سليم

صحيفة النيوزويك الأمريكية

اقترح أحد الخبراء في شؤون شرق أسيا في تغريدة ساخرة على صفحته، "يحث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة اغتيال وتصفية زعيم كوريا الشمالية، الذي يُهدد الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف جيفري لويس الباحث في معهد الدراسات الدولية (كاليفورنيا)، في مقال له نُشر في صحيفة (ذا ديلى بست) هذا الأسبوع "بإمكاننا استخدام قنبلة تزن 2.000 طن بصاروخ موجه لعقاب الرئيس الكوري، وسيكون ممتاز قصف الميناء الذي يُعد متنفساً للرئيس الكوري.



جاء مقال جيفري لويس رداً على نداءات بـ"اغتيال كيم جون أون" كون إدارة ترامب وبناء على تقارير أمريكية "لوضع حد لتهديدات كوريا الشمالية بتعزيز قدراتها النووية والعسكرية وتوجيه ضربة عسكرية محدودة من قبل القوات الأمريكية، تكون بمثابة رسالة تحذيرية، تستعرض فيها أمريكا قدراتها العسكرية العظمي، "وأضاف لويس في افتتاحية المقال "إن توجيه ضربة عسكرية هو أمر ضروري".



وقد أظهرت عدة استطلاعات للرأي، استخدام العمل العسكري ضد كوريا الشمالية مهما كان محدوداً وسريعاً.. فإن النتائج ستكون وخيمة، وسوف يُقتل ما لا يقل عن 300.000 شخص في الأيام الأولى للصراع مابين الجهتين حتى بدون استخدام للسلاح النووي.



بالرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي عبر مكالمة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية الأربعاء الماضي، "الولايات المتحدة غير معنية بتوجية ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية إذا كان هذا صحيحاً، فالرئيس جيم كيم أون في مأمن حتى الآن.