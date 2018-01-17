اغتيال داعية سعودي مشهور في إفريقيا

اغتيال داعية سعودي مشهور في إفريقيا
الداعية السعودي عبد العزيز بن صالح التويجري
رام الله - دنيا الوطن
أفاد دعاة وطلاب علم شرعي سعوديون، اليوم الأربعاء، بمقتل الداعية السعودي المشهور، عبد العزيز بن صالح التويجري، بعملية اغتيال استهدفته في إفريقيا.

ووفق ما ذكر ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فالداعية التويجري قتل برصاص مسلحين مجهولين في مدينة (كانتيبالاندوغو) وهي منطقة حدودية خلال عمله في إطار بعثة دعوة وبناء مساجد في غينيا العليا المحاذية لمالي وساحل العاج.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر أمني قوله إن الداعية "قتل برصاصتين في الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته".

بدوره، أوضح مصدر طبي أن الداعية "لفظ أنفاسه في المكان حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي"، فيما دشن مغردون هاشتاغ "#استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجري"، أثنوا فيه على محاسن التويجري وجهوده "في خدمة الدين والدعوة إلى الله".

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