بعد التجميد الأمريكي.. بلجيكا تمنح (أونروا) 23 مليون دولار

بعد التجميد الأمريكي.. بلجيكا تمنح (أونروا) 23 مليون دولار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحكومة البلجيكية اليوم الأربعاء، أنها خصصت مبلغ 19 مليون يورو أي ما يقابل (23 مليون دولار) لمساعدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للاطلاع بمهامها في تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

ووفق بيان وزير التعاون والتنمية البلجيكي ألكسندر دي كرو، فقد قال: "إن هذه الخطوة تأتي بناء على دعوة أطلقها المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول لتقديم المساعدات للوكالة الأممية.

وأضاف دي كرو: "لدي الكثير من التقدير لعمل (أونروا) التي يتحتم عليها العمل في أصعب الظروف وأخطرها"، مُشيرًا إلى صعوبة الأوضاع المعيشية للاجئين في قطاع غزة وسورية والضفة الغربية.

وتابع الوزير البلجيكي: "في ضوء الصعوبات المالية التي تواجهها (أونروا) حاليًا فإن المساهمة المالية البلجيكية السنوية إلى الوكالة الأممية سيتم تقديمها فوراً".

جاءت هذه الخطوة البلجيكية، بعد إعلان الولايات المتحدة أمس الثلاثاء تجميد 65 مليون دولار من مساهماتها في ميزانية (أونروا).

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