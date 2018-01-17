محكمة مصرية تحكم بإعدام ثمانية أشخاص.. والمؤبد للقرضاوي

محكمة مصرية تحكم بإعدام ثمانية أشخاص.. والمؤبد للقرضاوي
يوسف القرضاوي
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر مصرية إن المحكمة العسكرية أصدرت اليوم حكمها على 52 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بينهم 16 هاربًا، فى اتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام.

ووفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فقد قضت المحكمة بإعدام ثمانية متهمين حضوريا هم "محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد"، وغيابيا: "جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، والحسيني محمد صبري".

وقال المحامي عماد مبارك: إن المحكمة قضت بالسجن المؤبد لـ10 متهمين حضوريًا و6 غيابيا، وقضت المحكمة بعد الاختصاص لـ26 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم نظرًا لوفاته.

وتضم قائمة المتهمين كلاً من يوسف القرضاوي، وعبد الرحمن البر مفتي الإخوان، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الإخوان، حيث يواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون.

فيديو: محكمة مصرية تصدر حكمها على القرضاوي وآخرين

 

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