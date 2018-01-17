مفتي الديار المصرية: مصر لم تتخلَ يوما عن قضية القدس

فيديو: كلمة شيخ الأزهر خلال فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس









رام الله - دنيا الوطنقال شوقي علام مفتي الجمهورية المصرية، إن مصر لم تتخل يوما عن قضية القدس، حيث إنها قضية الأمة في ظل ما تتعرض له من مؤامرات.وأكد في تصريحات على هامش مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، أن قضية القدس من ثوابت الإسلام، وان العرب اليبوسيين من الكنعانيين هم من أسسوا القدس، وان الله اختار المسجد الأقصى ليكون مسرى لرسول الله (صل الله عليه وسلم) في ظروف حالكة، حيث لا ينقطع اهتمام الأمة بالقدس في أي وقت.وأاضف مفتي مصر، أن القدس تعد معلمًا من معالم الحضارة العربية والإسلامية، وستعود الحقوق مرة أخرى ليعيش أصحاب الأديان في سلام.