الملكية الأردنية تطبق الإجراءات الأمنية الإضافية على المسافرين لأميركا

رام الله - دنيا الوطن

تبدأ شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (إعتباراً من يوم غدٍ الخميس) بتنفيذ الإجراءات الأمنية الإضافية المتمثلة بإجراء المقابلات الأمنية مع كافة المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي كانت السلطات الأميركية قد طالبت بتطبيقها منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وتم تأجيل تنفيذ القرار حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، فيما باشرت شركات أخرى بتطبيقه منذ تشرين أول الماضي.



وتطال الإجراءات الأمنية الإضافية كافة شركات الطيران العالمية التي تشغل رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الطلب منها تنفيذ هذه الإجراءات على جميع المسافرين المتوجهين إلى أميركا ومن مختلف الجنسيات، دون إستثناء.



وقد دعت الملكية الأردنية مسافريها المغادرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى ضرورة الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات، لتلافي التأخير الذي قد يطرأ نتيجة ذلك، وتمكين الشركة من تطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وفي الوقت المحدد.



يشار إلى أن الملكية الأردنية تشغل حالياً من مركزها في عمان 11 رحلة أسبوعياً إلى أميركا الشمالية، منها خمس رحلات إلى شيكاغو وأربع إلى نيويورك بالإضافة إلى رحلتين أسبوعياً إلى ديترويت مرتبطتين بمدينة مونتريال الكندية (خلال موسم الشتاء).