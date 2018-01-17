جرغون: الأمريكان يواصلون المقايضة على تقديم الخدمات مقابل "صفعة العصر"

(أونروا) كان من أجل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجب أن يبقى هذا الوضع قائماً إلى أن يعود اللاجئون إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وفق القرار 194.



رام الله - دنيا الوطناستنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، تقليص وتجميد الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية، مساهمتها لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي ستنعكس سلباً على الخدمات المقدمة من الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس (قطاع غزة، الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، لبنان، سوريا والأردن).وقال جرغون: ندين هذا التصرف والسلوك وهو صلف سياسي في إطار حملة سياسية وعنجهية تمارسها الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، وبعض دول المنطقة لإنهاء عمل (أونروا)، مشدداً بالقول: لن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بإنهاء خدمات (أونروا) أو الضغط على شعبنا الفلسطيني للاستسلام والمقايضة على تقديم الخدمات مقابل الموافقة على ما يسمى "صفعة العصر"، وسنواصل المقاومة والنضال بكافة الأشكال، حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مع عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.وأضاف جرغون: بكل تأكيد يجب أن تواصل (أونروا) تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق نفوذها، لأن إنشاء