روسية تُلقي بابنتها من الطابق الثالث والنتيجة مفاجئة

روسية تُلقي بابنتها من الطابق الثالث والنتيجة مفاجئة
من موقع الحادث
رام الله - دنيا الوطن
ألقت مواطنة روسية من مدينة (روبتسوفسك) في مقاطعة ألتاي بابنتها التي تبلغ من العمر عامين فقط من نافذة شقتها في الطابق الثالث.

ورفعت قضية جنائية بحق الأم التي تبلغ من العمر 26 عاما بتهمة الشروع في قتل طفلة صغيرة.

ووفقا للتحقيق الأولي الذي جرى، الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، فإن السلطات المختصة ألقت القبض على المرأة المذكورة وهي تحت تأثير المخدرات.

يذكر أن الطفلة الرضيعة لم تصب بأي أذى خطير يهدد حياتها، وحالتها مستقرة، فبعد أن ألقتها والدتها من شباك الشقة التي تقع على الطابق الثالث، سقطت على واقي مدخل البناية، وهي الآن في المستشفى لمراقبة حالتها الصحية.

أخبار ذات صلة

مقتل عشرة أشخاص في تفجير انتحاري في نيجيريا

مقتل عشرة أشخاص في تفجير انتحاري في نيجيريا

مقتل مستوطن في اسدود بعد طعنه والشرطة تبحث خلفية الحادث

مقتل مستوطن في اسدود بعد طعنه والشرطة تبحث خلفية الحادث

الجيش الإسرائيلي يضع قواعد جديدة عند استخدام (فيسبوك)

الجيش الإسرائيلي يضع قواعد جديدة عند استخدام (فيسبوك)

أصيب منذ 1987.. وفاة جندي إسرائيلي متأثراً بإصابته في لبنان

أصيب منذ 1987.. وفاة جندي إسرائيلي متأثراً بإصابته في لبنان

وزير الخارجية الأمريكي يسعى لإصلاح ما أفسده ترامب

وزير الخارجية الأمريكي يسعى لإصلاح ما أفسده ترامب

مسؤول إيران: لن نسمح بالتدخل الخارجي في برنامجنا الصاروخي

مسؤول إيران: لن نسمح بالتدخل الخارجي في برنامجنا الصاروخي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

لوكسمبورغ تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة

لوكسمبورغ تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة

فلسطين تشارك في معرض السياحة الدولي في إسبانيا

فلسطين تشارك في معرض السياحة الدولي في إسبانيا

إصابة شاب من عورتا سقط من علو

إصابة شاب من عورتا سقط من علو

الاحتلال يحكم بسجن الهريمي 19 عاما ونصف

الاحتلال يحكم بسجن الهريمي 19 عاما ونصف

عربي

&#34;العربي الجديد&#34;: البشير يقبل استقالة وزير الخارجية

"العربي الجديد": البشير يقبل استقالة وزير الخارجية

اغتيال داعية سعودي مشهور في إفريقيا

اغتيال داعية سعودي مشهور في إفريقيا

محكمة مصرية تحكم بإعدام ثمانية أشخاص.. والمؤبد للقرضاوي

محكمة مصرية تحكم بإعدام ثمانية أشخاص.. والمؤبد للقرضاوي

مفتي الديار المصرية: مصر لم تتخلَ يوما عن قضية القدس

مفتي الديار المصرية: مصر لم تتخلَ يوما عن قضية القدس

منوعات

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

صور: أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيفي عبده تُعلم الرقص الشرقي في السعودية؟

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

اسم &#34;ريهانا&#34; الحقيقي سيُفاجئكم

اسم "ريهانا" الحقيقي سيُفاجئكم