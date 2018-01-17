أصيب منذ 1987.. وفاة جندي إسرائيلي متأثراً بإصابته في لبنان

أصيب منذ 1987.. وفاة جندي إسرائيلي متأثراً بإصابته في لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي أحد الجنود الإسرائيليين، أمس الثلاثاء، متأثرا بإصابته قبل 31 عامًا، أثناء الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان، بينما كان جنديا في سلاح المدفعية.

ووفق ما نشر موقع (عرب 48)، جاء أن الجندي الإسرائيلي أفراهام عجمي (50 عاما) دفن، صباح اليوم الأربعاء، في مراسم عسكرية في المقبرة العسكرية في (حولون).

وكان الجندي قد أصيب عام 1987 في انفجار قذيفة في مرج عيون قرب قصبة المدفع الذي كان يطلق منه القذائف.

وأدى انفجار القذيفة إلى إصابته بصورة خطيرة برأسه، ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى، ولكنه رقد في حالة شلل تام مدة 31 عامًا، وعلم أنه في الأسابيع الأخيرة حصل تدهور في حالته الصحية، وأعلن عن وفاته متأثرا بإصابته يوم أمس.

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