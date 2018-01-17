الخليل: ضبط وإتلاف 130 كغم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي

الخليل: ضبط وإتلاف 130 كغم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة دائرة الطب البيطري اليوم، في محافظة الخليل 130 كغم دجاج مذبوح تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه تم ضبط الكمية، بناءً على معلومات استخباراتية خاصة بمديرية الخليل، حول وجود مركبة تقوم ببيع وتوزيع دجاج مذبوح، مما استدعى تحريك دورية للمكان المحدد.

وأضاف البيان: بعد المتابعة والتحري تم ضبط المركبة، وكانت تحمل 130 كغم، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الزراعة والطبيب البيطري، وبعد المعاينة والفحص، أقر الإتلاف على الفور، وذلك لإنبعاث روائح نتنة وكريهة منها، ولعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، حيث تم تحويل صاحب البضاعة لنيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، واستكمال الإجراءات اللازمة.


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