الإطاحة بوزير أردني من الحكومة

الإطاحة بوزير أردني من الحكومة
وزير النقل الأردني المقال جميل المجاهد (أرشيف)
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، تعديلاً محدوداً على حكومته بإقالة وزير النقل جميل المجاهد، وتكليف وزير البلديات وليد المصري بحمل الحقيبة إضافة لوزارته.

وأدى المصدري، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، بتعيينه وزيراً للشؤون البلدية ووزيراً للنقل.

وبحسب ما أوردت صحيفة 24 الإماراتية، سبق قرار التكليف إرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء بالموافقة على قبول استقالة وزير النقل المهندس اعتباراً من تاريخ اليوم.

وأكدت المصادر، أن السبب الرئيس لإقالة مجاهد هو ضعف أدائه وعدم رضا رئيس الوزراء عن عمله.

يشار إلى ان هذا التعديل الخامس الذي يجريه الملقي على حكومته التي شكلها لأول مرة في شهر مايو (أيار) عام 2016.

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